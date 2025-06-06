Володин обратился к главе бундестага после заявления Мерца об итогах Второй мировой

Володин обратился к бундестагу после слов Мерца о роли США в освобождении ФРГ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил обращение президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам фракций парламента Германии из-за слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о роли США в освобождении страны от нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы, пишет ТАСС.

«Поводом послужили циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США. Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом», — отмечается в сообщении.

Накануне Мерц встретился в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом и поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма. При этом канцлер ФРГ не упомянул в своей речи роль СССР.

В Кремле негативно восприняли искажение канцлером истории Второй мировой войны, а замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что на совместной пресс-конференции Трамп открыто намекнул на «нацистские наклонности» немецкого гостя, пошутив, что такой эпизод в истории, как высадка союзных войск в Нормандии, вероятно, Мерцу неприятен.

11 мая бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году могла бы потерпеть крах без помощи Советского Союза, который наступал на Востоке. По его словам, о роли СССР большинство американцев знают очень мало.

Ранее сообщалось, что Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней.