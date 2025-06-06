Песков: Кремль негативно воспринимает слова Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

Кремль негативно воспринимает заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США в освобождении ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Негативно», — сказал представитель Кремля.

Накануне Мерц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма. При этом канцлер ФРГ не упомянул в своей речи роль СССР.

11 мая бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году могла бы потерпеть крах без помощи Советского Союза, который наступал на Востоке. По его словам, о роли СССР большинство американцев знают очень мало.

В январе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что некоммерческие организации за рубежом значительно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить вклад СССР в уничтожение фашистской Германии и спасение Европы от нацизма. Он уточнил, что речь идет об организациях, которые работают в сфере защиты исторической правды.

Ранее Медведев заявил о борьбе России с «надевшим новую маску» нацизмом.