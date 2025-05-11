Высадка союзников в Нормандии в 1944 году могла бы потерпеть крах без помощи Советского Союза, который наступал на Востоке. Об этом на платформе Substack заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Одним из факторов, сыгравших важную роль в успешной высадке в Нормандии в 1944 году, была другая война, о которой большинство американцев знают очень мало», — подчеркнул он.

Американский военный назвал две ключевые операции Советского Союза этого года: «Багратион» и Днепровско-Карпатскую операцию. Нацистской Германии было необходимо перебросить резервы с Запада на Восток, что послужило важной предпосылкой успешной высадки союзников в Нормандии.

В этой связи Риттер добавил, что жителям США не мешало бы вспомнить слова Уинстона Черчилля, который в письме Иосифу Сталину отметил, что именно русская армия «выпотрошила немецкую военную машину».

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