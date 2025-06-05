На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней

Bild: Трамп поселил Мерца в роскошный гостевой дом с декором и розовой спальней
close
Bettmann/Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Соединенные Штаты остановится в роскошном гостевом доме Blair House, который украшен классическими интерьерами и розовой спальней, в которой ночевали принцесса Диана и Жаклин Кеннеди. Об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что особняк пользуется репутацией «самого роскошного отеля в мире». Так, в нем располагается кровать с балдахином из XIX века, для подъема на которую требуется специальная подставка.

Газета также пишет, что в Blair House в разное время останавливались королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Шарль де Голль.

«Однако самая поразительная комната — это Розовая комната, один из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Она названа так из-за своего бледно-розового декора, характеризующегося шелковыми стенами, классической лепниной и изысканной антикварной мебелью. Атмосфера романтическая и величественная», — говорится в тексте.

Личная встреча Трампа и Мерца запланирована на 5 июня и должна состояться в Вашингтоне. В том числе они собираются обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двустороннюю торговлю.

Ранее в США рассказали, как Мерц отправляется в «логово льва Трампа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами