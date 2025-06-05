Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней

Bild: Трамп поселил Мерца в роскошный гостевой дом с декором и розовой спальней

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Соединенные Штаты остановится в роскошном гостевом доме Blair House, который украшен классическими интерьерами и розовой спальней, в которой ночевали принцесса Диана и Жаклин Кеннеди. Об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что особняк пользуется репутацией «самого роскошного отеля в мире». Так, в нем располагается кровать с балдахином из XIX века, для подъема на которую требуется специальная подставка.

Газета также пишет, что в Blair House в разное время останавливались королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Шарль де Голль.

«Однако самая поразительная комната — это Розовая комната, один из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Она названа так из-за своего бледно-розового декора, характеризующегося шелковыми стенами, классической лепниной и изысканной антикварной мебелью. Атмосфера романтическая и величественная», — говорится в тексте.

Личная встреча Трампа и Мерца запланирована на 5 июня и должна состояться в Вашингтоне. В том числе они собираются обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двустороннюю торговлю.

Ранее в США рассказали, как Мерц отправляется в «логово льва Трампа».