Медведев: Трамп заставил Мерца почувствовать себя «бандеровской гнидой»

Канцлер Германии Фридрих Мерц ненадолго очутился в шкуре «бандеровской гниды» благодаря президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, заявил на своей странице в соцсети X замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера <...>. Молодец! На мгновение канцлер почувствовал себя бандеровской гнидой во время своего визита в Овальный кабинет», — написал Медведев.

В ходе совместной пресс-конференции 5 июня Трамп вспомнил о высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны и пошутил, что этот эпизод в истории, вероятно, Мерцу неприятен.

Канцлер же подарил американскому лидеру свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Документ разделен на две части — оригинал на немецком языке, написанный каллиграфическим почерком, а ниже перевод на английский язык.

Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. Дед Дональда Трампа в 1885 году эмигрировал в США. Он был парикмахером.

Ранее Трамп предложил отменить госконтракты для Илона Маска.