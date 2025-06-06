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Путин начал закрытый разговор с представителями власти

Путин оставил Мишустина, Мантурова, Силуанова и Собянина на закрытый разговор
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин оставил на закрытый разговор премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, замглавы администрации российского лидера Максима Орешкина и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

Другие подробности не приводятся.

Накануне президент РФ утвердил указ, которым инициировал создание специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. 6 июня Путин провел заседание Совета.

Во время встречи глава РФ заявил о готовности нацпроекта «Космос». Президент отметил, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.

Ранее Путин призвал не занижать планку по нацпроектам до удобных значений.

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