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Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам

Путин утвердил указ о создании рабочей группы Совета по стратегическому развитию
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который инициировал создание специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ был обнародован в четверг.

Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. Это включает в себя согласование их целей и задач, а также координацию финансовых, интеллектуальных, организационных и других ресурсов.

Председателем новой рабочей группы назначен руководитель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Также в указе уточняется, что положение о рабочей группе, ее состав и перечень учреждений, деятельность которых будет координироваться, будут утверждаться президентом Российской Федерации.

В мае Министерство промышленности и торговли России анонсировало запуск более 60 новых программ государственной поддержки в рамках национальных проектов технологического лидерства.

Ранее Мантуров рассказал о новом нацпроекте по космосу.

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