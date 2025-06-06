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Путин заявил о готовности нацпроекта «Космос»

Путин: профильный космический нацпроект готов
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РИА Новости

Профильный космический национальный проект готов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

«Его рассмотрение также входит в нашу повестку», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия гордится достижениями всех специалистов космической отрасли. Президент отметил, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.

Глава государства анонсировал утверждение нацпроекта по космосу в апреле. Тогда Путин обсудил его с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Инициативу планировалось утвердить как можно скорее, чтобы обеспечить ее финансированием в рамках подготовки федерального бюджета до 2028 года, отметил российский лидер. Президент добавил, что новый нацпроект должен охватить важнейшие для страны направления.

Ранее Трамп пообещал обсудить с Путиным размещение оружия в космосе.

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