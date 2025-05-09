Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США

Китай должен открыть свой рынок для США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам президента, это было бы очень хорошо для Пекина. Он добавил, что закрытые рынки больше не работают.

В следующей публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении китайских товаров.

8 мая The New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%.

До этого Евросоюз пригрозил ввести пошлины против американской продукции на сумму в €95 млрд. В Европе уже начали консультации по конкретному списку товаров. Прежде всего, речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США. В Еврокомиссии отметили, что контрмеры применят, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин.

Ранее на Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани».