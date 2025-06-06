Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю

Переговоры между США и Китаем на тему торговли, в ходе которых основное внимание будет уделено вопросам, связанным с редкоземельными металлами, запланированы на ближайшую неделю. Об этом сообщил старший советник президента США по торговым вопросам Питер Наварро, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней», — отметил Наварро в комментарии для прессы, добавив, что редкоземельные металлы станут центральной темой дискуссий, и обе стороны четко понимают, к какому результату необходимо прийти.

Как отмечал президент США Дональд Трамп, эти переговоры станут важным шагом в попытке разрешить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином на фоне обострения двусторонних отношений в последнее время.

В феврале Трамп сообщил об увеличении на 10% пошлин на весь импорт из Китая. В ответ на это Пекин установил целевые пошлины в диапазоне от 10% до 15% на американскую сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, а также на нефть, уголь и сжиженный природный газ. В марте Вашингтон снова увеличил тарифы на дополнительные 10%, что вынудило КНР ответить введением пошлин от 10% до 15% на продукцию сельского хозяйства из США.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель страны Джеймисон Грир встретились с высокопрофильными китайскими официальными лицами в Женеве, чтобы обсудить пути разрешения вопросов, связанных с тарифами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.