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Франция и Британия завершили разработку плана по размещению сил на Украине

Bloomberg: у Франции и Британии готов план по размещению сил на Украине
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French Army/AP

Великобритания и Франция завершили разработку плана по размещению сил на территории Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил и порядка их действий, но отложили реализацию плана до возобновления переговоров о прекращении огня», — заявил собеседник издания.

Как следует из текста, европейские правительства скорректировали свою оценку относительно того, что необходимо для сдерживания России. Они пришли к выводу, что сочетание сил ВСУ, европейских войск и самолетов, находящихся на восточном фланге НАТО, а также патрулей в Черном море окажется достаточным.

Париж и Лондон также исходят из того, что Соединенные Штаты продолжат делиться необходимыми разведданными, а также следить за происходящим на границах России и Украины.

10 мая МИД Франции заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

Ранее СМИ раскрыли, как Россия сорвала план Европы по вводу войск на Украину.

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