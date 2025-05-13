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Макрон заявил, что Франция не может дать больше оружия Украине

Макрон: Париж не может поставить больше вооружений Киеву
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Benoit Tessier/Reuters

Французские власти уже отдали «все, что могли» Украине, и больше не могут поставлять оружие ВСУ, заявил в эфире телеканала TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности. Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство», — посетовал французский лидер.

Он отметил, что Париж отдал Киеву даже часть гаубиц Caesar, которые обещал другим партнерам, таким как Копенгаген.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман.

В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадали, что же пытался утаить от журналистов Макрон. Самая популярная версия — запрещенные вещества.

В Елисейском дворце теорию о наркотиках отвергли, заявив, что французский президент просто спрятал в карман салфетку.

Ранее сообщалось, что Макрон не исключил введения новых санкций против РФ в ближайшие дни.

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