Франция даст Украине гарантии на €1,5 млрд для оборонных закупок

Франция даст Украине финансовые гарантии на €1,5 млрд для оборонных закупок у французских компаний. Об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру, передает РИА Новости.

«Франция создаст пакет финансовых гарантий... цель которого — привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах», — говорится в сообщении.

В конце мая министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передаст Киеву дополнительные гаубицы Caesar и другие вооружения на €200 млн.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в США объяснили нежелание Украины заключать мир с Россией.