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В Госдуме заявили о готовности предоставить Маску убежище

Депутат Новиков: Россия может предоставить Маску убежище
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Nathan Howard/Reuters

Предприниматель из США Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище, однако вряд ли будет в этом нуждаться. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Так он отреагировал на пикировку между бизнесменов и президентом США Дональдом Трампом.

Депутат уточнил, что у Маска совсем другая игра и никакое политическое убежище ему не понадобится.

«Хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить», — отметил Новиков.

По словам парламентария, отдельные разногласия останутся отдельными разногласиями. Бизнесмену вряд ли нужно возвращение команды демократов в Белый дом после следующих выборов.

«Поэтому есть тактические разногласия, а есть стратегические вещи, и он будет их придерживаться, мне кажется», - объяснил Новиков.

Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Американский лидер, отмечает издание, «теряет терпение» из-за критики миллиардером его инициатив.

Ранее экс-советник Трампа предложил депортировать Маска.

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