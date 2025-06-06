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Американский журналист раскрыл подробности дружбы Трампа и Эпштейна

Журналист Волф: Трамп и Эпштейн на протяжении 15 лет были лучшими друзьями
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Davidoff Studios/Getty Images

Президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпштейн на протяжении 15 лет были лучшими друзьями. Об этом порталу Daily Beast заявил американский журналист, автор книги о главе Белого дома «Огонь и ярость» Майкл Волф.

По словам обозревателя, у Трампа и Эпштейна «были общие девушки, общие самолеты и бизнес-стратегия». Волф утверждает, что видел непристойные снимки американского лидера и финансиста, которых было снято «около дюжины».

«Их около дюжины. Те, которые я особенно помню, — это те два, где девушки топлес неопределенного возраста сидят на коленях у Трампа. А затем Трамп стоит там с пятном спереди на штанах, а три или четыре девушки как бы согнулись от смеха — они тоже топлес — и указывают на штаны Трампа», — сказал журналист.

Накануне между Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка. Экс-глава Департамента эффективности правительства США раскритиковал решение главы Белого дома по налогам. Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

После этого Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Ранее стало известно, что ФБР редактирует документы по делу Эпштейна перед публикацией.

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