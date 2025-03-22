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Стало известно, что ФБР редактирует документы по делу Эпштейна перед публикацией

CNN: ФБР редактирует документы по делу Джеффри Эпштейна перед публикацией
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AP

Сотрудники ФБР массово редактируют перед планируемой публикацией документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, агенты ФБР круглосуточно работают над этим, по 12 часов в смену.

CNN утверждает, что срочная работа связана с проверкой документов и других доказательств в ходе расследования дела обвиняемого в торговле людьми Джеффри Эпштейна «с целью внесения изменений до того, как министерство юстиции опубликует их публично».

Приказ о срочной подготовке материалов отдала министр юстиции Пэм Бонди. Сторонники президента США Дональда Трампа ожидали, что публикация документов по делу Эпштейна прольет свет на его связи с влиятельными политиками и бизнесменами, и были разочарованы первой публикацией материалов. Первая фаза рассекреченных файлов в основном содержит документы, которые ранее были раскрыты, но никогда не были официально опубликованы правительством США.

Эпштейна арестовывали дважды, в последний раз в июле 2019 года. В августе того же года мужчину нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей. Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста.

Ранее журналисты узнали о попытках Эпштейна шантажировать основателя Microsoft.

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