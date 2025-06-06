На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что не хочет говорить с Маском

ABC: Трамп считает, что Маск потерял рассудок
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в разговоре с бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщает АВС.

По данным источника, президент США считает, что миллиардер «потерял рассудок».

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Сам конфликт начался после того, как Маск в соцсети Х выложил публикации, в которой раскритиковал законопроект Трампа, направленный на сокращение федеральных расходов страны.

Ранее в США назвали возможную точку невозврата в конфликте Трампа и Маска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами