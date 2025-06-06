Трамп заявил, что не хочет говорить с Маском

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в разговоре с бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщает АВС.

По данным источника, президент США считает, что миллиардер «потерял рассудок».

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Сам конфликт начался после того, как Маск в соцсети Х выложил публикации, в которой раскритиковал законопроект Трампа, направленный на сокращение федеральных расходов страны.

Ранее в США назвали возможную точку невозврата в конфликте Трампа и Маска.