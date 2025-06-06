В США назвали возможную точку невозврата в конфликте Трампа и Маска

CNN: пост Маска про Эпштейна мог стать точкой невозврата в конфликте с Трампом

Пост миллиардера Илона Маска в соцсети X о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы фигурирует в файлах дела Джеффри Эпштейна, может стать точкой невозврата в их конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Несколько человек, знакомых с происходящим за кулисами и отчаянно звонивших друг другу, пытаясь погасить разгорающуюся вражду, назвали [слова Маска про «файлы Эпштейна»] переломным моментом, после которого пути назад уже не будет», — указано в материале.

Отмечается, что пост Маска вывел ссору на личный уровень, а раньше конфликт касался в основном политических вопросов, например — проекта бюджета страны.

Накануне Трамп и Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявив, что без него тот не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил президента в педофилии. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Что не поделили лидер США и основатель SpaceX — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Трамп и Маск с большой долей вероятности решат разногласия.