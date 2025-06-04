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Маск назвал «отвратительной мерзостью» законопроект Трампа

Маск: бюджетный проект Трампа является отвратительной мерзостью
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X подверг жесткой критике «Единый, большой, красивый» законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов.

Он назвал этот проект закона «отвратительной мерзостью».

Бизнесмен также пристыдил тех членов конгресса Соединенных Штатов, которые поддержали данный документ.

«Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал миллиардер.

Также он заявил, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит страны увеличится до $2,5 трлн, а американские граждане столкнутся с «непосильным долгом».

Этот документ, как выразился сам Трамп в одном из выступлений, включает в себя свыше тысячи страниц основного текста и десятки страниц поправок. Среди предложений — продление налоговых послаблений 2017 года, отмена налогов на чаевые и сверхурочную работу, повышение потолка госдолга до $4 трлн, а также новые налоговые льготы для автокредитов и других видов потребительских займов.

В конце мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Трампа и покидает пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение было принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики.

Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск говорил, что ситуация с бюрократией в стране хуже, чем он думал.

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