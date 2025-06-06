Глава «Росатома» назвал очень откровенным разговор с гендиректором МАГАТЭ

Прошедшие в Калининграде переговоры с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были глубокими и содержательными, но порой острыми. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«Это десятые консультации, и, видимо, в честь этого юбилея, они самые многогранные и самые содержательные как в целом по повестке, так и самые глубокие по степени изучения вопроса», — сказал он.

Глава «Росатома» отметил, что присутствие МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции необходимо для информирования мира о ситуации на станции, это важно для борьбы с дезинформацией.

6 июня Алексей Лихачев и директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провели переговоры в Калининграде.

До этого сообщалось, что в Калининграде приземлился самолет, в котором мог находиться директор МАГАТЭ. Борт вылетел из Вены рано утром и, согласно расписанию, сел в России в 11:00 (мск).

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.