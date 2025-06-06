Генеральный директор «Росатома» проводит переговоры с главой МАГАТЭ

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«Встреча проходит в формате один на один», — сказал собеседник агентства.

Предыдущий раунд межведомственных консультаций Российской Федерации и МАГАТЭ состоялся в Москве. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской атомной электростанции АЭС и других российских атомных станций.

6 июня сообщалось, что в Калининграде приземлился самолет, в котором мог находиться директор Международного агентства по атомной энергии. Борт вылетел из Вены рано утром и, согласно расписанию, сел в России в 11:00 (мск).

В феврале Гросси в ходе визита в Россию подчеркнул, что продолжение работы атомной электростанции в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.