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Самолет, в котором мог находиться глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде

В Калининграде сел самолет, в котором мог находиться глава МАГАТЭ Гросси
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Anna Voitenko/Reuters

В Калининграде приземлился самолет, на котором мог находиться директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

Борт вылетел из Вены рано утром и, согласно расписанию, должен был сесть в России в 11:00 мск. Предполагается, что в Калининграде пройдут переговоры между Гросси и представителями российской атомной промышленности.

В феврале Гросси в ходе визита в Россию подчеркнул, что продолжение работы атомной электростанции в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте.

После этого в СМИ несколько раз появлялась информация о повторном визите Гросси в РФ. В мае сообщалось о проведении «окончательного телефонного разговора по определению сроков и места проведения» переговоров.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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