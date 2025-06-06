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Глава Росатома назвал необходимым присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Лихачев: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС нужно для информирования мира о ситуации
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Присутствие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции необходимо для информирования мира о ситуации на станции, это важно для борьбы с дезинформацией. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, трансляция пресс-подхода ведется на телеканале «Россия 24».

«Это островок адекватности в мире», — сказал он.

Он уточнил, что в четырех из шести блоков Запорожской АЭС загружено американское топливо. Лихачев отметил, что Россия готова и использовать его, и выгрузить поставщикам при необходимости.

6 июня Алексей Лихачев и директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провели переговоры в Калининграде.

В этот же день сообщалось, что в Калининграде приземлился самолет, в котором мог находиться директор МАГАТЭ. Борт вылетел из Вены рано утром и, согласно расписанию, сел в России в 11:00 (мск).

3 июня Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС после украинской атаки на регион под контролем, но очень сложная.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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