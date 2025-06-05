Эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС

На ЗАЭС заявили, что эксперты МАГАТЭ при атаке БПЛА были на площадке станции

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) присутствовали на ее площадке. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, специалисты МАГАТЭ будут уведомлены об очередных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 июня прилет дронов пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал, крупных повреждений не зафиксировано. Украинские войска уже неоднократно атаковали этот центр.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.