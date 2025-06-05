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Эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС

На ЗАЭС заявили, что эксперты МАГАТЭ при атаке БПЛА были на площадке станции
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) присутствовали на ее площадке. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, специалисты МАГАТЭ будут уведомлены об очередных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 июня прилет дронов пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал, крупных повреждений не зафиксировано. Украинские войска уже неоднократно атаковали этот центр.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.

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