В Кремле высказались о ночных ударах по территории Украины

Песков: ночные удары по Украине стали ответом на террористические атаки на РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары российских войск по территории Украины являются ответом на организованные ею террористические акты. Журналисты попросили его прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

Как сказал представитель Кремля, все действия Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции — это ответ на недоброжелательные поступки Украины. Он подчеркнул, что власти на Украине приобрели все характеристики террористического режима.

«Что касается конкретно ночных ударов, то если вы внимательно читали заявление министерства обороны РФ, там написано, что [их нанесли] в ответ на террористические атаки киевского режима», — добавил Песков.

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «не играет в игры» в ситуации с терактами в РФ.