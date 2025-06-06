Горят заводы, нет электричества: Россия нанесла массированный удар по Украине

В Киеве после взрывов начался мощный пожар и перебои со светом

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ обесточены районы Тернополя и Луцка. Одновременно ВСУ атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России: дрон попал в многоэтажный дом, повреждены НПЗ. 10 БПЛА сбили над Подмосковьем. Что известно о масштабном обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Россия ночью нанесла серию ударов по различным объектам инфраструктуры Украины. Массированной атаке подверглись Киев, Черниговская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Хмельницкая области. Для поражения целей применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 с ракетами Х-101, ракетные комплексы «Искандер-М», корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр», дроны и другие типы вооружения.

Киев

По данным Telegram-канала Mash, в Киеве ударами была поражена одна из крупнейших в городе ТЭЦ-5, после удара в соцсетях публиковались видео, на которых был виден крупный пожар. Начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Также, предположительно, были поражены Дарницкая ТЭЦ-4 и позиции систем ПВО Patriot. Канал Mash опубликовал кадры уничтожения ЗРК Patriot под Киевом ракетой комплекса «Искандер». Официальные украинские источники информацию не подтверждали.

Кроме того, ударами в Киевской области была повреждена украинская железнодорожная инфраструктура и пути метро, из-за чего часть наземных станций транспортной системы не работает.

В столице Украины в результате ударов погибли четыре человека, еще 20 пострадали, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Тернополь

Канал «Военкоры русской весны» сообщил о мощном ударе по объектам промышленности и инфраструктуры в Тернополе, в результате которого город также был частично обесточен.

«Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы», — цитирует канал мэра Тернополя Сергея Надала.

Для Тернопольской области эта атака, по словам главы местной военной администрации Вячеслава Негоды, стала самой массированной. Он также сообщил о пяти пострадавших.

Луцк и авиазавод «Мотор»

В соцсетях были опубликованы кадры ударов по целям в Луцке Волынской области, на видео четыре ракеты одна за другой бьют в цель, после чего в районе попадания начинается масштабный пожар. По данным SHOT, целью был авиазавод «Мотор».

«Предприятие специализируется на производстве авиационных двигателей в рамках заключенных контрактов с Укрооборонпромом. Это единственный на Украине завод по ремонту двигателей для истребителей МиГ-29», — отмечает издание.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе, Львовской и Полтавской областях. В Дрогобычском районе Львовской области повреждение получил промышленный объект, а в Кременчугском районе Полтавской области повреждены склады предприятий.

Издание «Страна» сообщило, что на Украине знали о готовящемся ударе . Так нардеп Рады Роман Костенко заявил, что ночь на 6 июня «будет тяжелой», и что, по его данным, РФ готовит массированный ракетно-дроновый удар.

Конкретный источник он не назвал, но уточнил, что под прицел могут попасть «центры принятия решений»: здания кабмина, парламента и Генштаба.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готовит ответ на недавнюю атаку украинских FPV-дронов по аэродромам в Мурманской и Иркутской областях, где были повреждены несколько Ту-95.

Кроме того, Госдеп США выпустил предупреждение для своих граждан, в котором рекомендовано избегать правительственного квартала в Киеве, вокзалов и узлов энергоинфраструктуры, а при первой возможности покинуть Украину.

ВСУ атаковали Россию

Ударам в ночь на 6 июня подверглась и Россия. Минобороны отчиталось о сбитии 174 дронов над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.

Канал Mash сообщил о мощном взрыве в Брянске в районе городского аэропорта. В радиусе километра в зданиях выбило стекла, на рулежной дорожке образовалась воронка, самолеты не пострадали.

В городе Энгельс Саратовской области беспилотник ударил по 12-этажке ЖК «Облака Сити»; обрушились балконы 10-го и 11-го этажей . Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о не менее чем 10 взрывах, часть целей была сбита над Волгой, еще два БПЛА а атаковали резервуарную эстакаду НПЗ. После этого на территории вспыхнул пожар, три человека получили ранения.

Атаки БПЛА по российским аэродромам вызвали гнев в Белом доме. Трамп думает о сокращении помощи Киеву Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы вызвала негативную реакцию... 06 июня 08:27

В Рязанской области ПВО сработала в Спасском районе, БПЛА сбили в Тамбове и Туле — там падающие обломки беспилотника повредили линию электропередачи.

В Москве и области также была зафиксирована опасность БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Новой Москвой и Подмосковьем было уничтожили 10 украинских БПЛА. Крупные обломки упали на 34-й км Киевского шоссе: повреждены пять машин, один водитель госпитализирован с ушибами. В аэропортах Домодедово и Внуково были задержаны рейсы.

В Белгородской области в результате подрыва рельсов на перегоне Новая Таволжанка — Валуйки с пути сошел резервный тепловоз. Губернатор Вячеслав Гладков связал инцидент с попыткой нарушить военную логистику. На участке работают саперы.