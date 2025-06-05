На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Путин «не играет в игры» в ситуации с терактами ВСУ

Трамп: Путин не играет в игры на фоне ситуации с терактами Киева
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил о своем убеждении в решимости России ответить на украинские атаки, подчеркнув, что Владимир Путин, по его мнению, не склонен к играм в данной ситуации. Об этом сообщает RT.

«Он принял удар. Он и сам наносил удары, так что я все понимаю, но сейчас его ударили сильно, и я не думаю, что он играет в игры», — сказал Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

До этого Дональд Трамп заявил о том, что уговаривал Владимира Путина воздержаться от ответных шагов на недавние удары украинских сил по российским аэродромам. Трамп отметил, что в телефонной беседе российский лидер объяснил необходимость ответных действий на обстрелы российских аэродромов украинскими силами отсутствием других вариантов реагирования.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что когда и каким будет ответ на действия Киева, зависит от решения российских военных.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами