Трамп заявил, что Путин «не играет в игры» в ситуации с терактами ВСУ

Трамп: Путин не играет в игры на фоне ситуации с терактами Киева

Президент США Дональд Трамп заявил о своем убеждении в решимости России ответить на украинские атаки, подчеркнув, что Владимир Путин, по его мнению, не склонен к играм в данной ситуации. Об этом сообщает RT.

«Он принял удар. Он и сам наносил удары, так что я все понимаю, но сейчас его ударили сильно, и я не думаю, что он играет в игры», — сказал Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

До этого Дональд Трамп заявил о том, что уговаривал Владимира Путина воздержаться от ответных шагов на недавние удары украинских сил по российским аэродромам. Трамп отметил, что в телефонной беседе российский лидер объяснил необходимость ответных действий на обстрелы российских аэродромов украинскими силами отсутствием других вариантов реагирования.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что когда и каким будет ответ на действия Киева, зависит от решения российских военных.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.