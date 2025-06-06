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Генерал Гурулев: Киев будет делать все, чтобы сорвать переговоры

Генерал Гурулев: Киеву не нужны мирные переговоры
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украинская сторона будет делать все, чтобы сорвать мирные переговоры. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя недавние атаки Киева на мосты в Курской и Брянской областях.

«Что будет дальше — разберемся. Но то, что с ними уже разговаривать невозможно, — наверное, да. Они ведь специально все это делали в преддверии переговоров, чтобы их сорвать. Им переговоры не нужны, им они навязаны. Мы-то согласны и хотели договориться. В принципе, мы все заявили, как должно быть. А им не надо», — констатировал парламентарий.

По его мнению, Россия имеет дело с террористом, нападающим на мирное население.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. В первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях имеет место умышленный подрыв. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

3 июня взрыв произошел у Крымского моста. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме.

5 июня на железнодорожном перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области были подорваны пути. Это случилось непосредственно перед прохождением поезда, но машинист и его коллеги вовремя заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение.

Ранее в Белгородской области тепловоз сошел с рельсов в результате подрыва путей.

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