Главу Гагаузской автономии Гуцул оставили под домашним арестом

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Главе Гагаузии предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Глава автономии вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

По мнению одного из ее адвокатов Сергея Морару, уголовные дела в отношении Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией.

Ранее защита главы Гагаузии оспорила продление домашнего ареста Гуцул.