Президент Молдавии Майя Санду своими действиями разделяет общество в республике. Об этом в статье для Strategic Culture написал доцент кафедры политической философии и геополитики в университете в Беллуно Лоренцо Пачини.

«Майя Санду, которую некоторые называют «кишиневским Зеленским», заняла все более жесткую и провокационную позицию в отношении восточного региона страны», — считает эксперт.

Пачини считает, что Санду подогревает напряженность в стране, в частности, в общинах Гагаузии и Тараклии.

В Молдавии продолжается расследование дел против деятелей оппозиции. Так, в марте силовики задержали и посадили под арест главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Кроме того, спикеру парламента Гагаузии Дмитрию Константинову на два месяца запретили покидать страну.

Ранее Шор призвал усилить борьбу с режимом Санду в Молдавии.