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Гуцул заявила, что обвинения против нее в финансовых нарушениях не подтверждены экспертами

Гуцул: обвинения в финансовых нарушениях против меня не подкреплены экспертизой
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что обвинения в финансовых нарушениях против нее не подтверждены профильными экспертами. Об этом она сообщила журналистам после судебного заседания, передает ТАСС.

«По нашему делу не проведено ни одной финансовой экспертизы. Прокурор не может одновременно быть экономистом, бухгалтером и следователем. Оценку должны дать специалисты», — подчеркнула Гуцул.

Она настаивает на привлечении независимых экспертов для анализа материалов дела.

30 мая сообщалось, что активы Евгении Гуцул и ряда лиц из ее окружения заморожены Налоговой службой Молдавии.

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

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