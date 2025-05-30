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В Молдавии заблокировали активы главы Гагаузии

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул и еще четырех лиц
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Активы главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и ряда лиц из ее окружения заморожены Налоговой службой Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Официальный вестник».

«Заморозить фонды/экономические ресурсы Гуцул Евгении», — говорится в сообщении.

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее в Молдавии высказались о продлении домашнего ареста Гуцул.

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