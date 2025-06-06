Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв депортировать его из США

Американский предприниматель Илон Маск назвал «отсталым» бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, который призвал депортировать его. Об этом он написал в соцсети X.

«Бэннон максимально отсталый... Бэннон коммунистический придурок», — написал Маск.

Накануне Бэннон заявил, что Маск находится в США нелегально и должен быть депортирован.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.