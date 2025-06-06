Экс-советник Трампа считает Маска нелегалом

Американский предприниматель Илон Маск находится в США нелегально и должен быть депортирован. Такое мнение высказал бывший главный политстратег президента США и его неофициальный советник Стивен Бэннон в интервью газете The New York Times (NYT).

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем, и его следует немедленно депортировать из страны», — сказал Бэннон.

По его мнению, администрация США также должна расследовать употребление наркотиков миллиардером и его попытки получить от Пентагона секретную информацию по Китаю.

Он добавил, что на время этих расследований допуск Маска к секретной информации должен быть приостановлен.

Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал «большой красивый закон» республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете.

Президент также отказался сделать протеже Маска главой NASA и планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая ему Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они «предали американский народ».

Ранее Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу.