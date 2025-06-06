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СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу

NYT назвала восемь способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу
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Nathan Howard/Reuters

Американская газета The New York Times назвала восемь способов, как американский предприниматель Илон Маск и президент Дональд Трамп могут «причинить друг другу боль» на фоне разногласий по политическим и экономическим вопросам.

«Вот восемь способов, которыми они могут причинить друг другу боль», — говорится в сообщении издания.

Маск мог бы использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и его повестки, пишет газета. Потратив более $250 млн на помощь в выборах президента, Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев.

Маск может использовать социальные сети «в качестве раздражителя», отмечается в материале, а также втянуть Трампа в скандал.

Американский предприниматель также имеет возможность прибегнуть к своим компаниям, чтобы «доставить неудобства администрации» Трампа, пишет NYT.

Трамп, в свою очередь, может разорвать контракты с компаниями Маска, расследовать иммиграционный статус Маска и возможное употребление наркотиков, отозвать допуск бизнесмена к секретной информации и использовать против него «власть президента», отмечается в статье.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома разочарована Маском.

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