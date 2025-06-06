СМИ сообщили о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом

NBC: Маск после ссоры с Трампом может финансово поддержать демократов

Американский бизнесмен Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом готов «идти до конца» и «поддержать демократов» в случае необходимости. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на советника предпринимателя, который выразил желание сохранить анонимность.

В материале отмечается, что несколько месяцев назад Маск заявил о планах потратить $100 млн на политическую деятельность и передать средства организациям, связанным с Трампом. Однако деньги так и не поступили. Как сказал источник, «их больше нет».

«Ему (Маску. — «Газета.Ru») плевать на республиканцев, RNC (Республиканский национальный комитет. — «Газета.Ru»), места в палате представителей и так далее. Он их разнесет», — подчеркнул советник бизнесмена.

Он выразил уверенность, что Республиканская партия проиграет следующие выборы в нижнюю палату конгресса США. При этом она, скорее всего, сохранит лидерство в сенате.

«Но Маску плевать на всю эту партийную чепуху», — добавил источник.

Как отметили журналисты, сейчас республиканцам следует опасаться нескольких вещей. Одна из них — возможная финансовая поддержка демократов со стороны предпринимателя.

5 июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом. Предприниматель ушел из департамента эффективности правительства США, после чего раскритиковал решение главы государства по налогам. Он заявил, что предусматривающий налоговые послабления законопроект приведет к росту дефицита федерального бюджета.

В ответ американский лидер предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. Тот, в свою очередь, сообщил о присутствии имени Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, бизнесмен выступил за импичмент нынешнему президенту и предложил заменить его вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

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