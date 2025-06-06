Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал конфликт между Маском и Трампом

Миллиардер Илон Маск ведет себя очень уверенно в конфликте с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — написал Дмитриев.

Сам Илон Маск ответил в социальных сетях на совет «остыть» — он написал, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon, что угрожал сделать ранее.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее стало известно, во сколько обошлась критика Трампа Илону Маску.