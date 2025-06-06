Трамп прокомментировал критику Маска в свой адрес

Трамп заявил, что его не беспокоят нападки со стороны Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят нападки со стороны предпринимателя Илона Маска, до недавнего времени курировавшего в его администрации работу ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Об этом сообщается на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его не волнует то, что Маск ополчился на него. По мнению президента США, предпринимателю следовало сделать это еще несколько месяцев назад.

Глава Белого дома добавил, что критикуемый Маском законопроект о госрасходах является «одним из лучших» документов, которые когда-либо были переданы на рассмотрение в конгресс США.

Трамп добавил, что в случае если законопроект не будет принят, то за этим последует увеличение налогов на 68% и «куда худшие вещи».

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Маск опубликовал кадр с вечеринки Эпштейна с участием Трампа.