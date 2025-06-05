Посол заявил об ожидании России реакции от Британии на удары ВСУ по аэродромам

Россия ждет реакции Лондона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Об этом в интервью Sky News рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Он подчеркнул, что Москва надеется получить реакцию из Лондона, поскольку такие атаки предполагают использование высоких технологий.

По словам посла, президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что Вашингтон непричастен к атакам, в то время как Лондон этого не сделал.

До этого Трамп заявил о том, что призывал Путина воздержаться от ответных мер на недавние удары украинских сил по российским аэродромам.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин информировал президента США о реакции России на атаки украинских Вооруженных сил. Песков добавил, что когда и каким будет ответ, зависит от решения российских военных.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.