Трамп попросил Путина оставить без ответа атаки Киева на аэродромы

Трамп заявил, что просил Путина не отвечать на недавние атаки ВСУ на аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что призывал президента России Владимира Путина воздержаться от ответных мер на недавние удары украинских сил по российским аэродромам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, в ходе их телефонного разговора российский лидер дал понять, что Москва не имеет иного варианта действий, кроме как ответить на обстрелы украинскими силами российских аэродромов.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин информировал президента США о реакции России на атаки украинских Вооруженных сил. Песков добавил, что когда и каким будет ответ, зависит от решения российских военных.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.