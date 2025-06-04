Постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине

Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер, комментируя украинскую операцию «Паутина», заявил, что необходимо положить конец конфликту, и цель главы Белого дома Дональда Трампа состоит именно в этом. Его слова приводит «Европейская правда».

Уитакер заявил, что «конфликту нужно положить конец», и президент Трамп «очень твердо убежден в этом». По его словам, военные решения не помогут завершить боевые действия, нужно обращаться к дипломатии.

«Это должно быть согласовано урегулирование, обе стороны должны сесть за стол переговоров и решить это», — заявил он.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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