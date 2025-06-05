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Трамп заявил, что Маск выдохся

Трамп заявил, что Маск просто сошел с ума
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Reuters

Миллиардер и предприниматель Илон Маск сошел с ума и перестал быть эффективным на своем посту в Департаменте эффективности правительства (DOGE). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский президент рассказал, что отменил распоряжение, которое «заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны».

По его словам, Маск «выдохся», поэтому он попросил его уйти.

«Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — написал Трамп.

Республиканец добавил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете страны — это прекратить правительственные субсидии и контракты Маска.

Ранее владелец миллиардер в социальной сети X раскритиковал законопроект Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Маск назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

После этого Трамп выразил разочарование гендиректором SpaceX. В свою очередь Маск назвал это неблагодарностью.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет терпение к Маску.

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