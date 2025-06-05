Медведев назвал приличным человеком латвийского депутата, выступившего на русском языке

Медведев похвалил депутата Росликова за выступление на русском в сейме Латвии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил выступление в сейме (парламенте) Латвии депутата, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в защиту русского языка. Соответствующий пост российского политика опубликован на его странице в X.

«Накануне дня рождения А.С. Пушкина (родился 6 июня 1799 года. — прим. ред.) приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Медведев.

В апреле 2024 года власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

В июне прошлого года национальный театр Латвии ввел мораторий на спектакли, которые проходят на русском языке, а также разорвал соглашение с российским режиссером о гастролях спектакля.

В сентябре парламент Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запретив использовать русский язык в банкоматах коммерческих банков страны.

Ранее президент Владимир Путин поручил учредить День языков народов России.