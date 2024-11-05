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Путин предложил открыть центры популяризации русского языка на Донбассе

Путин предложил создать центры популяризации русского языка в библиотеках ДНР

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Алексей Даничев/РИА Новости

Библиотеки Донбасса и Новороссии станут центрами популяризации русского языка и литературы. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер счел важной темой преподавание русского языка и литературы в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской области и Запорожье.

Глава государства обратил внимание, что в школах кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым.

8 октября президент России Владимир Путин на саммите СНГ назвал инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать Международную организацию по русскому языку в СНГ полезной и важной. Глава государства напомнил, что год назад в Бишкеке был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку.

Ранее в Дубае открылся образовательный центр Минпросвещения России.

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