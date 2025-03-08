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В Кремле обсудили основы государственной языковой политики России

В Кремле прошло заседание рабочей группы по проекту основ языковой политики РФ
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Кремле под руководством советника президента по культуре Елены Ямпольской прошло заседание рабочей группы, которая разрабатывает проект основ государственной языковой политики РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Ямпольской, документ также должен стать базовым для разработки и совершенствования законов о русском языке и языках народов России. На заседании 6 марта речь шла о структуре и содержании основ.

«Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с соотнесением Основ государственной языковой политики Российской Федерации с правительственной Концепцией государственной языковой политики Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что члены группы должны представить свои предложения до 20 марта.

В прошлом году президент Владимир Путин продолжил кадровые перестановки в российской власти. 20 мая он снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую пост с 2013 года. Тогда же он назначил своим новым советником главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. Через несколько дней она стала и председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир».

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