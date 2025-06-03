Избрание бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН — это особый цинизм в связи с прошлым ее деда. Об этом РИА Новости заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Он отметил, что после назначения Каи Каллас главой европейской дипломатии «удивляться вообще ничему не приходится».

«С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста», — сказал Мартынов.

Политолог считает, что избрание Бербок на этот пост является «насмешкой» над основателями организации, целью которой является недопущение повторения трагедии Второй мировой войны.

2 июня сообщалось, что Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным ТАСС, она была единственным кандидатом на эту должность.

Голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН запросила Россия.

Ранее Захарова передала привет Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга.