Песков раскрыл роль Зеленского при планировании Украиной терактов с поездами

Песков: решения о терактах с поездами были приняты с участием Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что решения о терактах с российскими поездами принимались на высшем политическом уровне, то есть не без участия президента Украины Владимира Зеленского.

«Без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно, вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что такие атаки Украины против российских гражданских железнодорожных составов говорят о террористической сущности ее властей.

«То, чем занимается Киев, — это терроризм на государственном уровне», — указал Песков.

Он подчеркнул, что «именно руководством киевского режима было осознанно дано указание, дана команда взорвать пассажирский поезд».

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, является «целенаправленным ударом» по мирному населению России. Он отметил, что «по всем международным нормам такие действия называются терроризмом».

Подрывы мостов в двух регионах РФ произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области часть переправы рухнула на ж/д пути, из-за чего потерпел крушение пассажирский поезд. В Курской области с рельсов сошел грузовой состав.

По данным СК РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Ранее Путин заявил, что Украина пытается запугать Россию терактами, поскольку несет огромные потери.