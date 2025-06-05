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В Кремле раскрыли цель беседы Путина и папы Римского

Песков: Путин хотел поздравить папу Римского с избранием в личном разговоре
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Remo Casilli/Reuters

Президент России Владимир Путин хотел поздравить папу Римского Льва XIV с избранием в личном разговоре по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием», — сказал он.

Песков также рассказал, что Ватикан говорил о готовности вносить вклад в урегулирование на Украине, но ранее контактов Путина с папой Римским не было.

Путин в первом разговоре с папой Римским Львом XIV подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем.

Среди прочего в ходе разговора президент обратил внимание понтифика на то, что власти Украины делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории России. Путин подчеркнул, что осуществленный Украиной намеренный удар по мирному населению России однозначно квалифицируется как терроризм.

Ранее Трамп созвонился с Путиным, беседа длилась более часа.

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