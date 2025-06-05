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В Кремле объяснили, как Россия может способствовать переговорам США и Ирана

Песков: Россия готова внести вклад в переговоры по иранской ядерной программе
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Москва готова внести вклад в переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Мы имеем тесные отношения с Тегераном. Путин сказал о нашей готовности воспользоваться этим уровнем партнерства, чтобы поспособствовать и внести вклад в те переговоры, которые происходят для урегулирования проблемы иранского ядерного досье», — сказал представитель Кремля.

4 июня состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. В ходе этой беседы американский лидер заявил, что считает возможным содействие России в переговорах между США и Ираном. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп был бы признателен, если бы Москва «могла соответствующим образом поработать» с Тегераном.

Сам Трамп заявил, что решение по этому вопросу должно быть принято оперативно. По словам политика, в диалоге с главой РФ он подчеркнул, что Иран не может обладать ядерным оружием.

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.

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