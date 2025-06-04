На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков подтвердил, что Россия может быть посредником между США и Ираном

Ушаков: Трамп считает возможным содействие РФ в переговорах между США и Ираном
close
Shutterstock

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает возможным содействие России в переговорах между США и Ираном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Помимо Украины был обсужден целый ряд международных вопросов, я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России, и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной», — сообщил Ушаков.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой РФ Владимиром Путиным иранскую ядерную программу.

4 июня Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами