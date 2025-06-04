Ушаков подтвердил, что Россия может быть посредником между США и Ираном

Ушаков: Трамп считает возможным содействие РФ в переговорах между США и Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает возможным содействие России в переговорах между США и Ираном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Помимо Украины был обсужден целый ряд международных вопросов, я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России, и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной», — сообщил Ушаков.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой РФ Владимиром Путиным иранскую ядерную программу.

4 июня Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.